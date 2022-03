5.330 vroegstemmers in West Betuwe en Culemborg

Zowel in West Betuwe als in Culemborg waren op maandag en dinsdag een beperkt aantal stembureaus al geopend. Dat was gedaan om mensen die deze woensdag verhinderd zijn, of die uit zorgen om corona liever niet komen als het druk is, de kans te geven om in alle rust te komen stemmen. Dit vroegstemmen kon voor de eerste keer bij gemeenteraadsverkiezingen, vorig jaar was dat vanwege de coronabeperkingen al wel mogelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen.