500 euro subsidie voor regenton of wippen van tegels

Het klimaat verandert en dat merken inwoners ook in West Betuwe: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Inspelen op deze klimaatverandering kan de overheid niet alleen. Daarom komt de gemeente West Betuwe, in navolging van onder meer de gemeente Buren, met deze subsidie voor het nemen van klimaatmaatregelen.

Regentonnen

Inwoners kunnen de subsidie gebruiken voor bijvoorbeeld het vergroenen van hun tuin, het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van een regenton. Voor particulieren en dorpshuizen gaat het om een bedrag van maximaal 500 euro. Voor het vergroenen van speeltuinen en (speel)plaatsen bij scholen is een subsidiebedrag beschikbaar van 1000 euro. De gemeenteraad heeft in totaal een pot van 250.000 euro klaarliggen.

Tegelwippen

Particulieren mogen twee regentonnen declareren en ontvangen daarvoor maximaal 40 euro per regenton. Ook voor het zogeheten tegelwippen (tegels uit de tuin en groen zoals gras of bomen daarvoor in de plaats) zijn de subsidiebedragen bekendgemaakt. Om subsidie te krijgen moet het daarbij wel om minimaal 10 vierkante meter gaan. Wie bomen wil kopen kan 35 euro per boom krijgen met een maximum van twee bomen. En hovenierskosten hiervoor mogen ook gedeclareerd worden.