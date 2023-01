A15 had al lang strak lint van niet te hoge windturbines moeten zijn

In de Betuwe komen ze na rijp beraad, het nodige overleg en de bijbehorende weerstand eigenlijk altijd langs de A15 terecht. Jaar in jaar uit was dat de uitkomst, ene schurk Poetin heeft de noodzaak louter extra aangetoond. Ook Tiel moet er nu serieus over nadenken. En natuurlijk komen ze dan ook weer langs die snelweg en goedererenspoorlijn uit, ergens tussen Wadenoijen en Tiel-West.

Wat was het – in retrospectief, met de kennis van nu – fijn en makkelijk geweest als die A15/Betuweroute over de gehele lengte al jaren geleden een windturbinecorridor was geworden. Van de Maasvlakte tot aan Zevenaar keurig op een rijtje om de 500 meter een turbine, niet hoger dan 150 meter; bij bewoonde gebieden nog een stukje lager. Herkenbaar beeld, esthetisch strakke rij, geen gedoe over tiphoogtes van 220 meter of nog meer. Maar Rivierenland heeft dan wél geleverd. Om tijd over te houden voor al die andere discussie over en protesten tegen bouwplannen, die dat verdienen omdat ze óf vermijdbaar zijn óf absolute noodzaak.