A2 tot middaguur dicht bij Everdingen na ongeluk met vrachtwagen

De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.



In de andere rijrichting is één rijstrook afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. De problemen op de A2 bij het knooppunt gaan volgens de ANWB vermoedelijk tot het middaguur duren.

Door de middenberm

Het ongeluk gebeurde rond 05.45 uur. De vrachtwagen schoot door de middenberm en kwam bijna op de andere weghelft terecht. Doordat aan die kant daarom een rijstrook is afgesloten, heeft verkeer richting Den Bosch mogelijk ook lichte vertraging, aldus Rijkswaterstaat.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Als dat klaar is, worden de voertuigen geborgen en kan de schade worden gerepareerd. Rijkswaterstaat liet om 08.30 uur weten dat de politie nog ongeveer een uur bezig is met het onderzoek.



Er is een kraanwagen onderweg om na het onderzoek de vrachtwagen te bergen. Volgens Rijkswaterstaat is duidelijk dat in ieder geval ook schade is ontstaan aan de vangrail en een lichtmast.

Omleiding

Het verkeer richting Utrecht en Amsterdam wordt vanaf knooppunt Deil via de A15 en A27 omgeleid. Op die wegen is er een lichte vertraging vanwege het extra verkeer dat de omleiding volgt.



‘Vooralsnog hebben we het over ongeveer 15 minuten extra reistijd, dus het valt mee’, meldt Rijkswaterstaat. Op de A2 was er rond kwart voor 8 een vertraging van 36 minuten.

Ook op de A15 is het filerijden. Daar staat het deze woensdagochtend door meerdere ongevallen op drie plaatsen vast tussen Nijmegen en Rotterdam. Bij elkaar gaat het om zo’n 14 kilometer file.

Op de A1 en A50 was het vanochtend ook al vroeg raak. Door verschillende botsingen moesten weggebruikers ook daar rekening houden met vertragingen. Inmiddels zijn de files op die snelwegen voorbij.

Wie met de trein van Arnhem naar Nijmegen wil, moet even wachten. Tot 08.15 uur rijden er vanwege herstelwerkzaamheden geen treinen.

