Aangifte tegen paardenmarkt Hedel: ‘Toegangscontroles waren niet in orde’

Het doen van aangifte is een stap die de Dierenbescherming zelden zegt te nemen. In Hedel werden ‘meer dan 3000 overtredingen’ geteld, zegt Pieko Fieggen van de Dierenbescherming. Hij telt daarbij ieder paard dat bijvoorbeeld niet over water kon beschikken apart mee. Ook drie andere dierenwelzijnsorganisaties hebben inmiddels laten weten aangifte te doen tegen de paardenmarkt.