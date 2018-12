Aanvaring met drie schepen op de Waal bij Heerewaarden

blog Voor iedereen een lichtjes­avond

15:12 Als je opgroeit op een boerderijtje achteraf, zoals ik, dan mis je nog wel eens iets. Blijkt heel het dorp al weken ergens over te roddelen, pas als er al weer een nieuw verhaal is hoorde ik het oude. En ook aan de tweejaarlijkse viering van de lichtjesavond deden wij niet mee. We moesten ook wel hele flinke lichten in de tuin neerzetten voor mensen er in het dorp wat aan hadden. Niemand liep immers langs onze tuin.