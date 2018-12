Aanvaring tussen drie schepen op de Waal bij Brakel

blog Geen traantjes voor Neerijnen en Geldermal­sen

24 december In de 34 jaar dat ik journalist ben heb ik al aardig wat gemeenten ten grave zien dragen. Kesteren, Echteld, Dodewaard, Maurik, Lienden, Bemmel, Huissen, Gendt, Amerongen, Leersum en ik ben nog lang niet compleet. En nu voegen over een week ook Geldermalsen en Neerijnen zich in dat rijtje.