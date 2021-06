Afgeperste fruithandel De Groot doorbreekt stilte: ‘Moeilijk voor te stellen dat deze zaak om drugs gaat’

Geweld rond Hedelse fruithan­del laait opnieuw op: ‘Sfeer is omgeslagen in wanhoop’

12 mei HEDEL - Het geweld in de zaak De Groot is weer in alle hevigheid opgelaaid. De voorbije tien dagen ging het op drie plekken mis, nadat het maandenlang rustig was. De Hedelse fruithandel is de wanhoop nabij. ,,Stopt dit ooit nog een keer?”