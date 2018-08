Agenten bevrijden meisje (7) uit afgesloten auto op braderie in Zaltbommel

Oude TNT-ge­bouw in Geldermal­sen nog niet verkocht

16 augustus GELDERMALSEN - De stichtingen Help Elkaar en Praktische Hulp Vluchtelingen zitten nog steeds in het voormalige TNT-gebouw aan de Rijnstraat in Geldermalsen. Ronald van Meygaarden had beide goededoeleninstellingen eerder laten weten dat ze per 1 juli het pand moesten verlaten.