Al 253 jaar staat ie er, nu moet de stadspomp in hartje Tiel weer water gaan geven

Toeris­tisch Informatie Punt Buren opent in Koninklijk Weeshuis

Het nieuwe Toeristisch Informatie Punt van Buren (TIP Buren) is sinds vrijdag geopend in het Marechausseemuseum in het monumentale Koninklijke Weeshuis. Een paar maanden geleden sloot het toeristisch bureau Beleef Buren haar deuren aan de Markt naast Museum Oranje & Buren.

4 april