Al twee weken asielzoekers opgevangen in Hotel Van der Valk in Tiel, gemeente wist het niet

Strijd om particulie­re bermpaal­tjes Avezaath voor de rechter

De strijd of bermplaatjes in een voortuin aan De Eng in Kerk-Avezaath mogen blijven staan of weg moeten, wordt voortgezet bij de bestuursrechter in Arnhem. De gemeente Tiel houdt vast aan verwijderen, de bewoners van het straatje in het buitengebied vinden dat belachelijk.

21 juni