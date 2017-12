Al vaker drugsafval gedumpt dan vorig jaar

TIEL/ WAGENINGEN - In Oost-Nederland is dit jaar op 67 plekken plaatsen drugsafval gedumpt: nu al meer dan in heel 2016. Toen werd 66 keer afval gedumpt. Volgens de politie breidt het aantal dumpingen zich uit als een olievlek in Nederland er is er geen sprake van een verschuiving van Brabant naar Gelderland.

De afgelopen weken zijn in Gelderland aanzienlijke hoeveelheden drugsafval gedumpt. In Maurik, Lienden en Culemborg werden deze week honderden vaten en jerrycans achtergelaten. In Lunteren rolde de politie vorige week een drugslab op. Eind november werden in Wageningen en Oosterbeek vaten drugsafval gevonden.

Soms wordt aangenomen dat de toename van het aantal dumpingen komt doordat het probleem zich verplaatst naar Gelderland vanuit Brabant. Daar voert de politie met een speciale taskforce een strijdt met de drugscriminaliteit.

Olievlek

Volgens de politie in Oost-Nederland is de verschuiving een misvatting. ,,Het zou betekenen dat er in Brabant een afname te zien zou zijn en daar is geen sprake van’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Het is eerder een olievlek die zich uitbreidt.’’