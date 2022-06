Ali G.: ‘Genoeg bewijs om me te pakken voor drugshandel, maar niets met De Groot te maken’

Nacompeti­tie­fi­na­le tussen DUNO en WNC wordt afgewerkt op veld van DFS in Opheusden

De finale in de nacompetitie tussen DUNO en WNC, om een plek in de hoofdklasse, wordt komende zaterdag gespeeld op het sportpark van DFS in Opheusden. Het duel begint om 15.00 uur.

20 juni