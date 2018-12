Alle slachtoffers ontuchtzaak Alem zijn geïdentificeerd

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat van alle kinderen die op de beelden staan, nu bekend is om wie het gaat. Inhoudelijk wil het OM op dit moment nog niets over de zaak zeggen. ,,Op de eerstvolgende zitting voor de rechtbank komen wij met meer informatie”, meldt een woordvoerder desgevraagd. Dat is op donderdag 10 januari, in Zutphen. Tijdens deze tweede pro forma-zitting zal blijken of het onderzoek ook op andere vlakken zover is dat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Daarvoor is in principe de datum van 14 maart 2019 geprikt.