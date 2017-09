Als de Lekdijk breekt, komt het water tot in Amsterdam

Als de Lekdijk doorbreekt, kan dat rampzalige gevolgen hebben. Er wonen en werken meer dan vier miljoen mensen achter de dijken. De schade zou in de miljarden lopen en grote stukken land komen onder water te staan. Dat water kan tot in Amsterdam komen.



Deze oefening op de dijk is niet erg realistisch, erkent gebiedsbeheerder en coördinator Dennis Vos van Stichtse Rijnlanden. ,,Het is gortdroog en je kunt je handen niet in het water van de Lek wassen. Dat kan pas, als het water erg hoog staat. Het is wel belangrijk om te oefenen en te leren van de ervaringen van deze dagen.’’

Bij de oefening is een wel achter een dijklichaam ontdekt die met zandzakken geïsoleerd moet worden. ,,Doordat de dijk vol met water staat en dus zwak is, kunnen er geen grote en zware vrachtwagens met zand over de weg komen’’, aldus Vos. ,,Daarom maken we gebruik van transporthelikopters van Defensie.’’