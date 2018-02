'Als ik geen rollen krijg ga ik hamburgers bakken'

Acteur Tom van Kessel maakt lange dagen op de set van Nieuwe Tijden. In de spin-off van RTL-soap Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) draait het om een groep studenten. De personages zijn vaak 'familie' van GTST-karakters en verschijnen af en toe ook in die serie. Van Kessel duikt in Nieuwe Tijden op als uitsmijter bij de studentenkroeg. ,,Fabian is een enorme flirt, een player. Hij wordt voor het eerst serieus verliefd en doet alles om het meisje voor zich te winnen. Maar dat gaat niet vanzelf, omdat Fabian een groot geheim met zich meedraagt.’’ Van Kessel moet er even om lachen. ,,Uiteraard’’, zegt hij grijnzend, ,,een groot geheim waarover ik niets kwijt mag.’’

Amper nog in Culemborg

Voor het eerst in weken is Van Kessel een dag in Culemborg. Op draaidagen pendelt hij van zijn appartement in Amsterdam naar zijn werk, vandaag hoeft hij niets en loopt op zijn sokken in een t-shirtje door het huis van zijn moeder. Op tafel liggen de nieuwe scripts, zijn teksten met een roze stift gemarkeerd. ,,Meestal heb ik vijf draaidagen in de week. Dan ben ik om 7.15 in de studio, tot een uur of 18.00. 's Avonds ga ik meestal trainen, voor de rol ook, omdat ik uitsmijter speel. En in het weekend leer ik mijn nieuwe teksten. Er blijft dus weinig tijd over. Al ben ik niet iemand die teksten maar blijft stampen, het moet een beetje natuurlijk blijven.’’