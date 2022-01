Als je het gaat zien, zijn er veel meer: dakloze arbeidsmigranten in een tentenkamp

Commentaar Er moeten duidelijke afspraken komen, zodat niet elke Pool die zijn werk verliest op straat belandt

Een bos van schaamte. Zo noemt onze verslaggever een bosje bij Tiel in een artikel in ons Z-katern. Midden in de provincie Gelderland is een klein tentenkamp ontstaan dat een moderne rijke samenleving als de onze volstrekt onwaardig is.

20 oktober