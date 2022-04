Ambitie West Betuwe: over drie jaar dé sportgemeente van Nederland zijn

Een van de grote ambities van de nieuwe coalitie in West Betuwe, die dinsdagavond aantreedt, is dat de gemeente zich in 2025 sportgemeente van Nederland mag noemen.

Met name op watersportgebied zijn de ambities hoog. Zo wordt gekeken naar de aanleg van meer natuurzwembaden, waarbij allereerst het oog valt op de Crobsche Waard bij Haaften. Ook wordt gekeken naar het huidige overdekte zwembad in Geldermalsen.

Dat wil de gemeente op zijn minst behouden, maar liever nog verder ontwikkelen, wellicht door een nieuwe overdekte zwemaccommodatie. Verder is al flink geïnvesteerd in de nieuwe jachthaven langs de Linge in Geldermalsen.

Alle dorpen langs die rivier krijgen een openbaar toegankelijke steiger. Met hengelsportverenigingen wordt gezocht naar voldoende en toegankelijke visplaatsen.

Mountainbikeroute

Een andere grote ambitie waar de coalitie geld voor vrijmaakt, is de aanleg van een volwaardige mountainbikeroute ergens in de gemeente. En door de uitbouw van klompenpaden, dorpsommetjes en beweegroutes moeten inwoners meer in de verleiding komen actief te gaan bewegen.

Datzelfde doel wordt gestimuleerd door ook in de komende raadsperiode geen hondenbelasting in te voeren. Voor veel mensen is het uitlaten van een hond immers een aansporing om meer te bewegen.

Lenen met lage rente

Daarnaast wil de gemeente West Betuwe de sportverenigingen verleiden om hun accommodaties uit te breiden en te verduurzamen. Verenigingen kunnen daarvoor in de komende vier jaar een lening afsluiten tegen een laag rentepercentage.

De gemeenteraad buigt zich dinsdagavond over het nieuwe coalitieakkoord In Beweging. Ook worden de vijf wethouders geïnstalleerd: Rutger van Stappershoef en Jacoline Hartman (beiden Dorpsbelangen), Govert van Bezooijen (CU), Jan de Geus (D66) en Joke van Vrouwerff (VWB). De laatste twee hebben elke een aanstelling voor 80 procent.