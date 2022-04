Ambtenaren Buren op training om te leren omgaan met agressie

Daarvoor is opnieuw 20.000 euro begroot. Zeker in roerige tijden zoals nu en tijdens corona lopen de emoties soms hoog op; ambtenaren moeten getraind worden om daarmee om te gaan.

Daarnaast komt er geld voor een nieuwe visie op gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en bedrijven: 115.000 euro, dat geld was voor vorig jaar begroot.

Restant in budget

Het zijn allebei zaken die vorig jaar zijn blijven liggen en alsnog worden opgepakt. Zoals bij elke gemeente (of bedrijf) is niet al het beschikbare budget dat in de begroting stond vorig jaar uitgegeven. Burgemeester en wethouders kiezen wat voorrang krijgt.

Het gaat in totaal om zo’n twintig verschillende zaken, waarmee 856.553 euro is gemoeid. Het geld voor de begrote projecten mag maximaal twee jaar overgeheveld worden. Als het langer duurt, gaat het terug naar de algemene reserves van de gemeente. De gemeenteraad gaat er volgende week eerst nog wel over praten.

Duurzaamheid kost veel geld

Er gaat ook veel geld naar het wegwerken van de achterstanden voor bijvoorbeeld woningbouwplannen (70.000 euro), de aanleg van glasvezel (74.000 euro) en plaatsing van laadpalen (15.000 euro). Het woonrijp maken van een bouwkavel in Zoelmond kost ook 18.000 euro. Daarnaast kosten de afronding van sporthal Lignum in Maurik en een kunstgrasveld bij BZS in Beusichem samen nog bijna een ton. Die budgetten waren al gereserveerd voor het jaar 2021.

De grootste kostenpost is het uitvoeren van duurzaamheidsuitgaven: het budget voor 2021 van 186.000 euro wordt dit jaar alsnog uitgegeven. Ook aan het verduurzamen van gemeentelijke panden, dat flink kan gaan schelen in de energiekosten.