Annabel realiseert jeugddroom: haar eigen dorpse optiekzaak

Annabel van Roekel (23) uit Opheusden is dolgelukkig. Haar grote droom is sinds kort een feit: een eigen optiekzaak midden in het dorp.



Terwijl menig tiener twijfelt wat hij of zij ‘later wil worden’, wist Annabel van Roekel dat als jong meisje al: opticien. ,,Ik zat in groep 8, had een bril en kwam regelmatig voor oogmetingen bij Damme Optiek in Kesteren. Dáár wilde ik werken.” Zo geschiedde. ,,Ik mocht bij Damme eerst stage lopen, deed daarna vakantiewerk en op een dag stelden ze voor: ‘wil je via ons de opleiding doen?’ Ja! Vervolgens heb ik drie jaar lang vier dagen in de week bij Damme gewerkt en ging ik één dag in de week naar school. Ik slaagde in 2019 in één keer.”