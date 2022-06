Anton Vermazen is bijna 100 jaar en al 84 jaar lid van de vakbond: ‘Samen ben je sterker, heb ik van jongs af geleerd’

Een dag voor zijn honderdste verjaardag bestudeert Anton Vermazen op zaterdagmiddag het beeld dat zojuist aan hem is uitgereikt nog eens nauwkeurig. ,,Wat ik ervan vind? Het is leuk”, zegt de kwieke inwoner van Wadenoijen. ,,Belangrijk vind ik het verder niet.”

Hij kijkt eens om zich heen in De Vergulde Graaf, het restaurant van complex De Vier Gravinnen in Tiel. Vermazen kreeg het kleinood uit handen van voorzitter Tuur Ozinga van vakcentrale FNV. Al 84 jaar is het feestvarken lid van de vakbond. In 1938 was dat de Algemene Bedrijfsgroep Centrale (ABC), voegt hij toe ,,Ik kwam erbij als vijftienjarige toen ik bij de Chamotte Unie in Geldermalsen ging werken. Daar maakten we vuurvaste stenen.”

‘Menselijkheid best vaak ver te zoeken’

Hij geniet op dit feestje in kleine kring vooral van mensen om zich heen. Dat oud-voorzitter Jan van Hal van de Tielse afdeling van de vakbeweging zijn scootmobiel behoedzaam naar binnen stuurt, doet Vermazen zichtbaar iets. ,,Ik vind het fijn dat hij er is. We zijn allemaal mensen, maar de menselijkheid in de wereld is best vaak ver te zoeken. Jan heeft veel betekend voor de vakbond.”

Volledig scherm Anton Vermazen zit op zijn praatstoel bij het feestje, een dag voor zijn honderdste verjaardag. © William Hoogteyling

De vakbond betekent veel voor Vermazen. ,,Samen sta je sterker, heb ik van jongs af geleerd. En zo denk ik er nog over. Dat houdt niet op als je stopt met werken. Weet u wat ik zo jammer vind. Ik hoor neven en nichten van mijn vriendin Truus best vaak mopperen. Dat dingen op hun werk niet goed gaan. Maar een paar tientjes contributie over hebben voor de vakbond, is er niet bij. Daar maak ik mij soms boos over.”

Lezen op iPad

Vandaag is het feest. Vermazen blijft maar praten. Over de miljoenen die Sywert van Lienden verdiende aan een mondkapjesdeal bijvoorbeeld. ,,Lees ik allemaal op mijn iPad, die kreeg ik op mijn 95ste.” Terloops meldt de Betuwenaar dat-ie ‘morgen de de boot ingaat’. Hoe dat zo? ,,Nou, ik ga voor mijn verjaardag een tochtje varen door de Biesbosch.”

Het tweede kopje koffie waar hij een minuut of tien geleden behoedzaam suiker en melk in heeft gedaan, staat nog altijd onaangeroerd? ,,Die drink zo dadelijk wel leeg. Mijn mond zal ik er niet meer aan branden, haha.”

‘Een pittige, oude heer’, zo kenschetste één van de aanwezigen Vermazen eerder op de middag. Een treffende typering. ‘Met gevoel voor humor’, kan er probleemloos aan toegevoegd.

Quote Een paar tientjes contribu­tie over hebben voor de vakbond, is er niet bij. Daar maak ik mij soms boos over Anton Vermazen, Bijna 100 jaar, 84 jaar lid van vakbond