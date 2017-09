Appelpop 2017: Valse start, Ronnie Flex niet op tijd

19.35 De grote tent bij het hoofdpodium is volgestroomd voor Ronnie Flex. Veel mobieltjes gaan de lucht in.

19.14 Appelpop 2017 kent een valse start. Rapper Ronnie Flex, die het festival opende, was niet op tijd. Uiteindelijk begon hij tien minuten later dan gepland. De vele tienermeiden die voor het hoofdpodium staan, lijkt het weinig te deren. Zij zingen de nummers van Ronnie Flex uit volle borst mee.

Over iets meer dan een uur verzorgen Ronnie Flex en Deuxperience Band de muzikale opening van Appelpop op het hoofdpodium. De 4-jarige Abbey is al helemaal klaar voor haar eerste echte festival. Ze kijkt in het bijzonder uit naar de optredens van VANT en The Charm The Fury, die zaterdag in actie komen.