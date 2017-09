Appelpop 2017: Het regent pijpenstelen maar een paraplu is verboden

Motorevenement GP Dodewaard afgelast om verwachte regen

7 september DODEWAARD - De zesde Grand Prix van Dodewaard gaat zaterdag niet door. De organisatie van de demonstratierace voor klassieke motoren twijfelde de afgelopen dagen over wel of niet starten maar heeft nu met pijn in het hart toch de knoop doorgehakt. De weersverwachting is te slecht.