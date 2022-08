Appelpop kan ondanks boze buurman ‘die gek wordt van de herrie’ gewoon doorgaan

update & video Jongen raakt ernstig gewond bij steekpar­tij in Asperen, politie houdt 14-jarige ‘met bebloed shirt’ aan

Langs de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen is zondagmiddag een gewonde jongen aangetroffen. Vermoedelijk is hij het slachtoffer van een steekpartij. De gewonde jongen is overgebracht naar het ziekenhuis. Een 14-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

22 augustus