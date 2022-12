Asielkinderen uit Maurik naar Van der Valk in Tiel

De asielzoekers zitten sinds september in een leegstaande vleugel van het Burense gemeentehuis in Maurik en volgen bij scholen in de buurt ook onderwijs. Nu die kinderen daar na drie maanden enigszins gewend en vertrouwd zijn, is alles op alles gezet om ze daar te houden.

Maar de Maurikse opvang sluit volgens afspraak uiterlijk op 31 december. Daarom worden de kinderen met hun ouder(s) naar de asielopvang in het Tielse Van der Valkhotel overgeplaatst. Die locatie is onlangs uitgebreid van 25 naar 60 kamers.

De overige asielzoekers gaan naar andere opvanglocaties verder weg in het land. In eerste instantie is gepoogd ze elders in de regio Gelderland-Zuid een plekje te geven, maar dat is niet gelukt. De groep wordt in de week tussen kerst en de jaarwisseling verhuisd.