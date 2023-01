Astrid viel als een blok voor prachtvilla die eigenlijk niet gebouwd had mogen worden

update | met video Politie houdt 25-jarige drugsrij­der aan na zwaar ongeval op A15, andere ‘beschonken’ automobi­list nog steeds voortvluch­tig

De snelweg A15 tussen Andelst en Dodewaard is zaterdagochtend urenlang afgesloten geweest na een zware aanrijding. Daarbij waren drie auto’s betrokken en vielen meerdere gewonden. De politie hield één man aan en is op zoek naar een betrokkene die er in beschonken toestand vandoor is gegaan. Deze man bleef afgelopen weekend voortvluchtig.

25 januari