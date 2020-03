Auto gaat in vlammen op voor woning in Kerkdriel

Video Schilders vast in lift op politiebu­reau in Tiel

10 maart TIEL - Vijf schilders hebben vandaag een benauwd moment beleefd in het politiebureau in Tiel. De mannen kwamen rond 12.40 uur vast te zitten in de lift in het gebouw. ,,Het was belangrijk de lift snel open te krijgen’’, zegt de Tielse agent Frits Burgers. ,,Want de temperatuur stijgt echt enorm snel en de zuurstof raakt snel op.’’