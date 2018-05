Auto knalt tegen boom in Rossum: drie mannen zwaargewond

Een auto met daarin de drie mannen kwam vanuit de richting van Alem en reed over de N322 richting Heerewaarde toen het ter hoogte van Rossum misging. Door een onbekende oorzaak knalde de auto aan de linkerkant van de weg tegen een boom.

De drie inzittenden kwamen bekneld te zitten en moesten door de brandweer worden bevrijd. De bestuurder, een 20-jarige man uit Kerkdriel, raakte daarbij zwaargewond. De twee andere inzittenden, een man van 35 uit Landgraaf en een man waarvan de identiteit nog niet bekend is, raakten ernstig gewond. De bestuurder is naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. De twee andere slachtoffers naar Utrecht en Nijmegen.