Auto op de kop bij knooppunt Deil, man zwaargewond

Demonstra­tie woonwagen­kamp Maurik: niet slapen of behoefte doen

19:47 MAURIK - Een demonstratie van (oud-)woonwagenbewoners naast de Brede School in Maurik mag doorgaan, maar ze mogen er niet overnachten of in het openbaar hun behoefte doen. De actie maakt deel uit van een landelijke oproep om meer staanplaatsen.