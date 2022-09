Auto raakt te water langs A15 bij Dodewaard: bestuurder onderkoeld overgebracht naar ziekenhuis

Geen druppel uit de rivieren gaat naar de Gelderse kraan, maar door dreigend tekort gaat dat mogelijk veranderen

Het is onzeker of waterbedrijf Vitens in 2030 alle nieuwe woningen in Gelderland en Utrecht kan aansluiten op het net van schoon drinkwater. Om die reden kijkt het bedrijf nu voor het eerst ook naar het gebruiken van oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit rivieren.

26 september