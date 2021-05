Auto ramt zijgevel van Kesterense bakker: ‘Gelukkig was er niemand in de winkel bezig, dat had slecht kunnen aflopen’

,,Dat was wel schrikken vannacht”, vertelt eigenaar Arjan Huibers op zaterdagochtend. ,,Ik was hier niet op het moment van het ongeluk. Acht collega’s waren aan het werk in de bakkerij, op slechts vijf meter van de plek waar de auto tegen de muur is geknald. Gelukkig was niemand in de winkel aan bijvullen, dan had het veel slechter kunnen aflopen.”