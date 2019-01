Auto te water na botsing met vrachtwagen, bestuurder overlijdt

Strijd om lokale omroep Ne­der-Betuwe nog niet beslist

11:12 OPHEUSDEN - Televisie of radio? Zekerheid of een onderneming die zich nog moet bewijzen? RegioTV Tiel of Nova Media? De gemeenteraad van Neder-Betuwe is er nog niet uit wie de lokale omroep mag worden, zo blijkt uit de voorbereidende raad donderdagavond.