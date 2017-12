'Automobilisten merken snel verschil na nieuwe investering in A15'

Naast de A15, waar 100 miljoen euro voor beschikbaar komt, komt er ook geld voor knooppunt Bankhoef aan de A50, de kruising van de A30 en de A1 bij Barneveld en voor de A2 bij Deil. Gelders gedeputeerde Conny Bieze is blij met de afspraken.

Hoewel de afspraken vaak nog niet concreet zijn, is de gedeputeerde toch positief. ,,Vaak zijn het trajecten van vele jaren voordat een weg aangelegd kan worden. Dit kabinet zit er nog maar net en het is belangrijk om samen af te spreken welke wegen op korte termijn aan de beurt komen.”

'Steun in de rug'

Bieze is het meest verheugd met de afspraken rond de A1/A30. ,,Daar lobbyen we al heel lang voor. Nog voordat het daar dagelijks stil stond, wisten we al dat dit een probleemplek zou worden. Het is fijn dat het rijk dat nu ook ziet en dat we daar aan gaan werken.’’

Naast geld voor wegen is er ook aandacht voor vervoer per spoor. Zo ijvert Gelderland al langer voor een overslagterminal in de Betuwe zodat de regio meer kan profiteren van de Betuweroute. Het Rijk ziet het belang nu ook in. ,,Dat is een steun in de rug voor ons. Bovendien spreekt de minister nu ook uit dat ze mogelijk mee willen financieren.”

'Het geld is zo op'

Volledig scherm Met de 100 miljoen extra zijn werkzaamheden op korte termijn te verwachten op de A15. © Foto Raphael Drent Als regio wordt in Rivierenland al geruime tijd gelobbyd voor een veiligere A15 die beter doorstroomt. Oud-burgemeester van Neder-Betuwe Kees Veerhoek stuurde daarnaast vorig jaar een brandbrief nadat er enkele ernstige ongelukken gebeurden.



Zijn opvolger Jan Kottelenberg is blij met de nieuwe financiële impuls, maar weet nog niet of die Rivierenland concreet iets oplevert. ,,Dat is vooralsnog de grote vraag. In termen van infrastructuur is 100 miljoen natuurlijk niets, dat is zo op.’’ Kottelenberg rekent er wel op dat het eerder toegezegde filedetectiesysteem niet hoeft te worden betaald van dit nieuwe bedrag.

Hoewel Kottelenberg het belang ziet van investeringen in vervoer over spoor en water, hoopt hij toch vooral dat de financiële injectie wordt gebruikt voor de weg. Met de regio wil hij daarvoor blijven lobbyen. ,,De A15 is van enorm economisch belang omdat de weg onze regio ontsluit. Met de geplande ontwikkelingen wordt het alleen maar drukker. Er moet vooraf ook het nodige gebeuren op het huidige traject, anders is het straks naadje.’’

'Aandacht op A15 houden'

Volgens Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) wordt de beloofde 100 miljoen op korte termijn gebruikt om delen van de weg te verbreden en opritten te verleggen en verlengen. ,,Ik ga er maandag bij de minister op aandringen om de goederencorridor A15 volop in de aandacht te houden.’’