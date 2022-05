columnHeesselt ligt aan een bocht in de Waal. Op de kaart van Nederland zoek ik naar die bocht, als ik ons dorp wil lokaliseren. Die bocht is gevoelig, denk ik, voor aanslibbend zand, want deze week zag ik de baggerboten weer aan de slag.

Er zijn er drie, van verschillende formaten. Eén grote, die slib slurpt, een kleinere die slib los vaart, en een nog kleinere, die – ik ben aan het raden hoor – de bodem afspeurt?

Dat is in ieder geval wat ik er in mijn hoofd van heb gemaakt, en ik vind het mooi als ik ze zie, omdat ik ze ken. Dat is je ergens thuis voelen, iets zien dat je kent en er blij van worden.

Ik liep die dag met mijn zoon in de draagzak op mijn buik en we hadden een rondje dijk gemaakt, en we liepen aan de andere kant het dorp weer in, en ik kon hem vertellen wie waar woonde.

Ik weet niet van iedereen de naam, maar ik kon wel over iedereen iets vertellen; hier woont Golden Retriever Wiske, daarnaast woont een meneer die geluidstechnicus is, en daar weer naast woont een piloot.

Een dag later had ik mijn wekelijkse kantoordag in Amsterdam en na vijven liep ik buiten, en ik zag een jonge vrouw die een heel klein kindje op haar buik had, op de fiets. Ze had het kind wellicht net opgehaald na haar kantoordag en ze joeg door het drukke verkeer.

Ik was weer zo blij dat ons kind in Heesselt aan het opgroeien is. Het gaat niet lang duren voor we samen naar die baggerboten kunnen kijken, dat ik ze aan kan wijzen en hij ze herkent van de vorige keer dat we ze zagen.