Barbecueën bij livemuziek en een tasje batikken

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

GELDERMALSEN

Stenen beschilderen of een tasje batikken, zelfs snuffelen aan koersbal is mogelijk tijdens de workshopcarrousel van Welzijn West Betuwe op vrijdag 5 augustus. Maak kennis met diverse creatieve en sportieve workshops in wijkcentrum De Pluk in Geldermalsen.

Deze activiteit maakt deel uit van de Zomertoer en vindt plaats tussen 09.30 en 12.00 uur. De kosten variëren per workshop: van 2,50 tot 12,50 euro. Meer informatie: welzijnwestbetuwe.nl

GELDERMALSEN

Het Trio van Piekeren brengt zelfgeschreven Nederlandstalige luisterliedjes met een komische noot naar Schenkerij De Beurs in Geldermalsen. De drie muzikale mannen treden vrijdag 5 augustus op tijdens het Cultureel Café.

Bandleider Jan van Piekeren schrijft en zingt, Johan Fransen componeert en speelt gitaar. Bruno Rombouts completeert het trio en speelt accordeon, dwarsfluit en/of piano. Het optreden begint om 20.30 uur.

CULEMBORG

Het historische stadhuis van Culemborg vertelt veel over de bestuurlijke traditie van de stad. Het markante gebouw dateert van 1539 en is in gebruik als trouwlocatie en vergaderruimte voor de gemeenteraad. Leer meer over de geschiedenis van het stadhuis tijdens de rondleiding op zaterdag 6 augustus.

Gidsen van het Toeristisch Informatiepunt (TIP), ook gevestigd in het stadhuis, vertellen leuke historische weetjes over onder andere de Stadszaal, de Burgerzaal, de Schepenkamer en de Polderkamer. De gratis rondleiding begint om 14.00 uur en start bij de balie van het TIP.

TIEL

Wie van een muzikaal etentje houdt, komt dit weekend aan zijn trekken in de Betuwe. Buurvrouws Bistrobar in Tiel gaat er op vrijdag 5 augustus flink tegenaan met de Rock your Summer Party. Met een cocktail van streetfood, sangria en muziek kan de bezoeker sterretjes gaan zien.

Het muzikale duo Sander Luurssen en Eric Baghuis zal de avond in goede banen leiden. Het arrangement kost 35 euro. Reserveren is gewenst.

KESTEREN

Het volgende eetfestijn is in Kesteren. Schuif zaterdag 6 augustus aan in Brasserie Beerie voor een ouderwetse Amerikaanse barbecue-avond. De hele avond staat de smoker buiten en is er livemuziek. Voor een totaalprijs van 20 euro exclusief drankjes kunnen bezoekers onbeperkt gegrilde hapjes eten.