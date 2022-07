Bedrijventerrein Vol Tree Valley Business Centre bij Opheusden wil uitbreiden

De gemeente wil het bedrijventerrein, vanaf september overigens Tree Valley Business Centre geheten, in de komende jaren in westelijke richting verder ontwikkelen. Aan weerszijden van de nieuw aan te leggen randweg Opheusden.



Aanvankelijk liep de ontwikkeling van het bedrijventerrein tussen het dorp Opheusden en de A15 stroef, maar dat is veranderd. Wethouder Nees van Wolfswinkel: ,,Het gaat goed met het Agro Business Centre (ABC). Het is een locatie met veel bedrijven die elkaar versterken. Het ligt heel centraal. Met in de toekomst ook een goede ontsluiting aan de rand van dorp Opheusden.”



In totaal zes bouwkavels gaf de gemeente in de eerste fase uit. De laatste twee kavels aan het ‘Pottenveld’ zijn overgedragen aan bedrijven die er al zijn gevestigd; Hendriks Transport breidt nu uit met 0,5 hectare en Van Tuijl Pots-Trays-Sticks voegt 1 hectare toe aan de onderneming. Er liggen nog enkele potentiële bedrijfspercelen van particulieren.