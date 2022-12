Begrafen, prima! Maar dan wel je kunstgebit uit in Ophemert

Vanaf 1 januari kan er natuurlijk begraven worden - zonder grafzerken dus - op een apart gedeelte van de begraafplaats in Ophemert. Er zijn wel voorwaarden om het natuurvriendelijk te houden. Zo mogen kunstgebitten en nylon kleding niet mee het graf in.

De gemeenteraad van West Betuwe heeft er feitelijk al mee ingestemd, al moet het formele besluit volgende week nog vallen. West Betuwe telt 31 begraafplaatsen. Alleen in Ophemert is nu dus ruimte gereserveerd voor natuurlijk begraven. Er is vraag naar, zo verzekert wethouder Jacoline Hartman.

Wie natuurlijk begraven wordt in Ophemert, is verzekerd van zestig of honderd jaar grafrust. Er zijn wel aanvullende voorwaarden. Zo moeten de kist, kistbekleding, asbus, urn en overige materialen waar de overledene in wordt begraven van afbreekbaar materiaal gemaakt zijn. Ook mag er voor de kist alleen gewerkt worden met ongelakte inheemse houtsoorten, wilgentenen, bamboe of goede duurzame alternatieven. Een asbus of urn mag van bijvoorbeeld ongebakken klei, karton of papier-maché gemaakt zijn.

Kleding en kunstgebit

Ook de kleding van de overledene moet van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt zijn, zodat deze ook kan vergaan. En eventuele prothesen en hulpmiddelen die redelijkerwijs verwijderbaar zijn, mogen niet mee het graf in. Te denken valt daarbij aan een kunstgebit, uitwendige arm- of beenprothesen en bril.

Op de natuurlijke graven van de begraafplaats Ophemert mag geen grafbedekking worden aangebracht. De enige mogelijke uitzondering is een door de gemeente verstrekte, onbewerkte houten boomschijf met inscriptie die kan vergaan. De maximale doorsnede is 60 centimeter. Of zo’n boomschijf vervangen mag worden, is nog niet duidelijk. Grafbeplanting is niet welkom en bloembollen planten is ook niet toegestaan. Bloemen, kransen en andere versierselen van de uitvaart worden drie weken na de uitvaart verwijderd.

