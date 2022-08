Beleef de Krui-tocht naar Parijs van Henry mee in Varik

Wie alles wil weten over de spannende Krui-tocht die Henry Mentink met zijn kruiwagen vol wensen voor de aarde heeft ondernomen vanuit Varik naar Parijs is zaterdagavond 27 augustus welkom in Het Veerhuis in Varik.

Daar zal de eigenaar van het Veerhuis met spannende verhalen, resultaten, gedichten en filmpjes van de Krui-tocht alles toelichten. Er wordt ook een videodocumentaire van de regionale omroep SRC-TV vertoond. Henry Mentink noemt het een theatervoorstelling in 45 aktes. ,,Wat er allemaal gebeurde en wat we verder gaan doen nu we belangstelling gewekt hebben. Bijvoorbeeld het vervolg op de afspraken met de EU en Unesco. Er is inmiddels voor oktober een bijeenkomst in Brussel gepland om het aspect van grondeigendom en zorg voor de aarde op de EU-agenda te krijgen.’’

Kruiwagen vol zakjes aarde

Mentink is in 45 dagen wandelend met een kruiwagen van Varik naar Parijs gegaan. Hoewel hij daarmee de wereld niet op de werelderfgoedlijst heeft gekregen, kijkt de inwoner van Varik positief terug op de tocht. Hij werd in Parijs hartelijk ontvangen door Unesco-directeur Lazare Eloundou Assomo. Eind april begon Mentink zijn tocht met als doel de hele aarde op de werelderfgoedlijst te krijgen. Om daarvoor aandacht te vragen, wandelde hij met een kruiwagen vol zakjes aarde door Nederland, België en Frankrijk. Begin juli kwam hij aan in Parijs en nu zet hij zijn strijd voor de aarde voort vanuit Het Veerhuis in Varik.

Als gevolg van de Krui-tocht hebben organisaties Mentink nu al gevraagd in hun besluitvorming de ‘stem van de aarde’ te vertegenwoordigen. Op 14 juli hield hij de eerste presentatie over de Krui-tocht in het boerenhart van Friesland. De uitnodiging was van de provincie.

Er is inmiddels ook een boek met veel foto’s over de Krui-tocht tocht verschenen. Dat is te bestellen via Het Veerhuis in Varik.