Bent u ook boos op de Avri? Laat het ons weten

Pianostem­mer ontkent zware mishande­ling van dominee Rhenoy

28 augustus ARNHEM – Kan het zijn dat er vorig jaar iemand anders in de kerk in Rhenoy was die de 64-jarige dominee zo hard met een hamer op haar hoofd sloeg dat ze halfzijdig verlamd is geraakt? De advocaat van de vijftigjarige pianostemmer uit Tricht, die wordt verdacht van poging tot moord in november op de dominee, opperde de gedachte dinsdag tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank in Arnhem.