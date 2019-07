Beschonken man laat auto staan, wagen gaat in vlammen op

De afval­schaam­te is nabij

6 juli Na een paar maanden uitstel is het zover: in ons dorp is een ondergrondse container voor restafval in gebruik genomen. Eindelijk kan ik ervaren hoe het is: met je eigen huisvuil op stap naar de container, een meter of 500 verderop. Ik stond al op straat toen mijn echtgenote me nariep: ik moest natuurlijk wel het pasje meenemen. Anders kon ik onze welvaartsresten niet kwijt.