Bestuurder (42) overlijdt nadat auto over de kop slaat en in sloot belandt

Niet meer met het busje naar school dankzij de satelliet­klas

8:24 GELDERMALSEN - Speciaal onderwijs waar het moet, regulier waar het kan. In de nieuwe klas BaO+ in Geldermalsen worden extra zorg en gewoon basisonderwijs gemixt, zodat kinderen niet naar het speciaal onderwijs hoeven, maar in de buurt naar school kunnen.