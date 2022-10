Betere lucht op Lingeborgh kost 2,6 miljoen: ‘Op basis van de prijzen van juni...’

UPDATE | MET VIDEO Vrouw (75) uit Geldermal­sen overleden door ernstig ongeluk op N833 bij Tricht

Een 75-jarige vrouw uit Geldermalsen is zaterdagmiddag overleden door een ernstig ongeluk op de N833 bij Tricht. Ze kwam daar met haar auto in botsing met een andere personenauto. Door de klap belandde haar voertuig in de sloot langs de weg.

23 oktober