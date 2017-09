De Betuwe is een 'beauty' van boven

Volledig scherm Ronald Verwijs. © privéfoto Acquoy, Rhenoy en Gellicum onder een schilderachtige wolkenlucht, de spoorbrug in de mist bij Culemborg, perenpluk in de Betuwe, de zon die door peppels bij Rumpt surrealistische schaduwen werpt. En dat allemaal vanuit een birdeye-perspectief haarscherp in beeld gebracht. Verantwoordelijk daarvoor is Ronald Verwijs (56). De inwoner van Deil (gemeente Geldermalsen) publiceert de foto's op zijn Twitteraccount Betuwecopters.nl.



,,Ik ben al jaren een fervent foto-hobbyist. Ik heb vorig jaar een drone gekocht, omdat ik zo andere beelden kan maken dan anders, foto's die opvallen’’, verklaart Verwijs. De Betuwe fotograferen vanaf de grond deed hij al langer, maar toen hij ook ging 'schieten' met de drone viel hem op: ,,Vanuit de lucht zie je heel andere dingen, je kijkt op een heel andere manier naar het landschap.’’

Zijn drone mag maximaal 120 meter de lucht in. ,,Die hoogte pak ik voor grote overzichtsfoto's van bijvoorbeeld dorpen. Boven landschappen en weilanden, als er bijvoorbeeld gedorst wordt of bij de fruitpluk, hang ik op acht of negen meter. Ik laat het altijd afhangen van wat ik op het schermpje zie op de afstandsbediening in mijn hand.’’

Tekst gaat verder onder de foto's. Klik op de foto's voor groot formaat.

Volledig scherm Acquoy, Rhenoy en Gellicum onder een schilderachtige wolkenlucht. © Ronald Verwijs

Volledig scherm Balen persen en hooien, met op de achtergrond molen De Vlinder. © Ronald Verwijs

Volledig scherm Perenpluk in een boomgaard tussen Deil en Enspijk. © Ronald Verwijs

Sfeer nodig

Twee, soms drie dagen in de week gaat Verwijs op pad met zijn drone. Soms alleen voor een vliegoefening of om gebieden te verkennen waar hij later terugkomt. Want fotograferen met een drone moet maar net kunnen, vertelt Verwijs. ,,Je hebt sfeer nodig. Mist, een wolkenpartij. Het weer moet meewerken om de foto een gezicht te geven. Als je alleen blauwe lucht hebt, wordt een foto vaak vlak, met weinig diepte.’’

Tekst gaat verder onder de foto's.

Volledig scherm De spoorbrug bij Culemborg in de mist, terwijl de zon opkomt. © Ronald Verwijs

Volledig scherm Het silhouet van Rhenen heeft de Cuneratoren als dominante factor. © Ronald Verwijs

Volledig scherm De opkomende zon werpt surrealistische schaduwen door deze peppels bij Rumpt. © Ronald Verwijs

Genieten

Omdat het weer zo vaak een deel van het onderwerp is, zijn de foto's van Verwijs regelmatig bij het weerbericht op televisie getoond. Vorig jaar zette hij ze ook op Twitter, zodat mensen langer van zijn foto's kunnen genieten. ,,Op televisie is zo'n foto maar een paar seconden in beeld. Op Twitter kun je echt de tijd nemen om goed en aandachtig naar een foto te kijken.’’

Tekst gaat verder onder de foto's.

Volledig scherm De voorste molen van Hellouw in de ochtendmist. © Ronald Verwijs

Volledig scherm De ondergaande zon kleurt de lucht boven Beesd. © Ronald Verwijs

Volledig scherm De windmolens langs de A15 bij Ochten. © Ronald Verwijs

Hobby

Met 173 volgers volgt nu nog een select groepje liefhebbers Betuwecopters.nl op Twitter. Wel worden vrijwel al zijn foto's meerdere malen geretweet of geliket. Hij hoopt natuurlijk op meer interactie, maar geld hoeft Verwijs er niet mee te verdienen. ,,Het is puur hobby, ik vind het leuk om te doen, heb er heel veel plezier in. Dat is voor mij het belangrijkste.’’

Volledig scherm Beregening van een boomgaard bij Enspijk levert een fascinerend lijnenspel op. © Ronald Verwijs

Volledig scherm Een intercity rijdt over de spoorbrug over de Linge bij Culemborg. © Ronald Verwijs