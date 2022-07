Betuws kersenfeest met Aziatisch tintje: ‘Kwaliteit beter dan ooit, maar ze zijn niet echt goedkoop’

blog Riny mikte op meer, maar koos nooit voor anders

We waren niet de beste vrienden, liepen niet de deur bij elkaar plat, praatten niet over privézaken. We waren vakgenoten (of concullega’s, maar dat vind ik zo’n onnoemelijk jeukwoord dat het ’t niet verdient om buiten de haakjes te staan), volgden het reilen en zeilen in dezelfde gemeente en hadden het daarover als we elkaar zagen. Alles in de verleden tijd, want ineens is Riny er niet meer.

3 juli