Betuwse ‘aanjager’ moord Peter R. de Vries vervolgd voor aanslag in Zeewolde

De vermoedelijke aanstuurder van de moord op Peter R. De Vries moest vrijdag in de rechtbank op Schiphol verschijnen. De 27-jarige Krystian M. uit Ochten zou ook betrokken zijn geweest bij een mislukte aanslag in Zeewolde. De regiezitting in deze zaak diende in de streng beveiligde rechtbank op de luchthaven.

M. zou met twee mannen van 36 en 31 jaar die aanslag in Zeewolde hebben gepleegd. Krystian M. is volgens het Openbaar Ministerie herkend in Zeewolde. Het OM vervolgt hem voor poging tot moord. Bij die aanslag in Zeewolde raakte een 35-jarige man gewond.

Het gaat dus om een poging tot liquidatie op 5 oktober 2021 in Zeewolde en om het bezit van automatische wapens gaan. Op klaarlichte dag werd toen een Pool in zijn been geschoten met een automatisch wapen. Alle drie de verdachten zijn ook Pools. Krystian M. zou de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en het automatische vuurwapen hebben geleverd.

M. wordt ook genoemd in de zaak 26Woltz in Zwolle, over een verscheidenheid aan geweld door een groep verdachten, onder wie ook weer Polen.

Verdachte Ochtenaar heeft 10 telefoons

M. zwijgt bij de verhoren. Hij geeft aan dat hij bedreigd werd om mee te doen. De raadsman wil een telefoon van M. daarom kunnen bekijken. De Ochtenaar heeft 10 telefoons.

De officier van justitie gaf aan dat het moeilijk is blind te gaan zoeken als de verdachte helemaal niets zegt. Zij vond dat de verdachte geen inzage moest krijgen in zijn eigen telefoons. De rechtbank bepaalde echter dat M. zijn telefoons in overleg met de politie mag bekijken.

De zaak tegen de 27-jarige over de mislukte liquidatie in Zeewolde gaat verder op 24 februari.

Betrokkenheid en poging tot moord

Kristian M. moet zich in Amsterdam ook verantwoorden in het proces Hendon rond de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op Peter R. de Vries, en de zaak Buizerd rond de vermoede criminele organisatie van Ridouan Taghi’s neef Anouar Taghi. Die organisatie zou gestolen auto’s hebben geregeld voor misdrijven, waaronder mogelijk de moord op advocaat Derk Wiersum.

In die zaak wordt Krystian M. ook verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord op een man die op 30 oktober 2019 in Utrecht met hamers, een honkbalknuppel en een moker op het hoofd en het lichaam geslagen werd, hetgeen hij ternauwernood overleefde. Die twee zaken lopen in Amsterdam.

