Beusichemse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege inzet tegen astma

Ineke van Dijk-Hoen (67 jaar) uit Beusichem is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten voor de astmaVereniging Nederland en Davos (VND).

Ze is niet alleen bestuurder van de VND, maar zelf ook astmapatiënt en zorgverlener. De vereniging vierde 14 mei het 125-jarig jubileum. Van Dijk is sinds 2011 bestuurder van deze vereniging. Zij heeft in hoge mate bijgedragen aan de professionalisering van de vereniging als landelijke patiëntenvereniging.

Van Dijk was vele jaren actief in werkgroepen van Long Alliantie Nederland. Sindsdien is zij op landelijk niveau in het medisch circuit een zeer gerespecteerd persoon, onder meer door haar inzet voor het behoud van longrevalidatie in het Zwitserse Davos voor mensen met ernstig astma.

Huisarts in Beusichem

Bijzonder is dat ze naast ervaringsdeskundige als ernstig astmapatiënt zorgverlener is geweest. Ze was, samen met haar echtgenoot, jarenlang huisarts in Beusichem. Loco-burgemeester Karl Maier overhandigde de koninklijke lof: ,,Mevrouw Van Dijk heeft de belangen van astmapatiënten van vele kanten behartigd. Dat doet ze nog steeds, met tomeloze inzet, bevlogen en deskundig.”