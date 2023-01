Big Band Betuwe trakteert op ‘Happy New Year’-concert

Kunst in RivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer: Tom van Muijlwijk en Emiel Lohman over Big Band Betuwe en het komende Happy New Year -concert in Buurmalsen.

Al is het 25-jarig jubileum in 2022 niet groots gevierd - ‘vanwege corona was het moeilijk om grote dingen te plannen’-, luidt Big Band Betuwe het nieuwe jaar op 15 januari spetterend in met een Happy New Year-concert én met gloednieuw repertoire.

Wachtlijst

Big Band Betuwe, die het dorpshuis in Tricht als thuisbasis heeft, werd in 1997 opgericht. ,,Toen we begonnen, waren er al heel veel fanfares en harmonieorkesten, maar iets jazzy’s was er eigenlijk niet”, blikt voorzitter Tom van Muijlwijk terug, ,,We gingen van start met zeven mensen - zelf kwam ik er een paar maanden na oprichting bij - dus met een halve bigband. We zitten nu op negentien leden, uit Geldermalsen en omgeving, Culemborg en Tiel en ook een paar uit Ede en Wageningen. Echt een overvolle bezetting, we hebben zelfs een wachtlijst.”

Dirigent van Big Band Betuwe is Emiel Lohman, een op het conservatorium geschoolde pianist, die naar eigen zeggen ‘per ongeluk dirigent is geworden’. Lohman heeft nu drie bigbands onder zijn vleugels en dirigeert ‘sinds de eerste zomer van corona’ in Tricht.

Quote Het fijne van Big Band Betuwe is de ongedwon­gen sfeer. Leden nemen zélf initiatie­ven en bijna iedereen speelt ook wel een solo. Echt geweldig dat iedereen dat mag doen Emiel Lohman, Dirigent

Lohman: ,,Het fijne van Big Band Betuwe is de ongedwongen sfeer. Leden nemen zélf initiatieven en bijna iedereen speelt ook wel een solo. Echt geweldig dat iedereen dat mag doen en dat leden ook steeds meer durven.” Hij vervolgt: ,,Ik ben er dus tijdens corona bijgekomen en in die twee jaar is de bigband alleen maar gegroeid en sterker geworden.”

Vanwege corona kon Big Band Betuwe de afgelopen jaren minder optreden dan daarvoor. Van Muijlwijk: ,,We hadden natuurlijk een stuk minder gastoptredens, maar bijvoorbeeld ook ons traditionele nieuwjaarsconcert kon vanwege corona een aantal keren niet doorgaan.”

Gloednieuw repertoire

Gelukkig mag het gezelschap binnenkort weer spelen: 15 januari vanaf 15.00 uur in Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen. Tijdens dit gratis toegankelijke Happy New Year-concert klinkt gloednieuw repertoire. Lohman: ,,We hadden sowieso al een heel gevarieerd repertoire, maar de laatste tijd is ons klassieke bigbandrepertoire gegroeid. Denk dan aan muziek van onder meer Count Basie en Duke Ellington. En dát laten we zondag zeker ook horen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.