Bij Zinder Kinderkoor mag ieder kind zijn stem laten horen: ‘Ook al is het vals, durf’

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Janine Waardenburg, die behalve sopraan ook dirigent en coach is van tal van regionale koren. Waaronder het Tielse Zinder Kinderkoor.

De van origine Tielse en sinds een paar jaar ‘aan de overkant’ woonachtige Janine Waardenburg werd drie jaar geleden gevraagd een gloednieuw koor te gaan leiden: het Zinder Kinderkoor.

,,Het idee kwam van Zinder zelf. Er was al eens een Tiels kinderkoor geweest, maar veel kinderen hebben tegenwoordig andere dingen; de een zit op een sport, een ander kiest liever voor musicalles met zowel zingen als dansen. Maar Zinder wilde weer een écht kinderkoor en ik zei direct ‘ja’ toen ze me vroegen.”

‘Online repeteren niet optimaal’

Het Zinder Kinderkoor is net het derde seizoen ingegaan, al kwam er vlak na oprichting ‘corona’ tussen. Waardenburg: ,,We hebben tijdens corona nog wel online gerepeteerd. Dat was niet optimaal, maar we waren net op gang en wilden én gingen door.”

Naar optredens wordt volgens Waardenburg ‘echt toegewerkt’. En de podia zijn niet mis: ,,We zijn 4 mei nog naar Den Haag gegaan om te zingen tijdens de nationale kinderherdenking. Ook zijn we op Paleis het Loo geweest, voor Meer Muziek in de Klas. Met z’n allen in de bus: supergezellig, echt on tour . En 16 december staan we in de Tielse Maartenskerk: allemaal leerlingen van Zinder treden dan op en wij natuurlijk ook.”

Quote Wat ik de leerlingen écht wil meegeven is het zelfver­trou­wen om te zingen. Durf! Janine Waardenburg

Van K3 tot Disney

Het Zinder Kinderkoor is bedoeld voor kinderen uit groep vier tot en met acht en het repertoire is divers. ,,We hebben veel leuke meezing-canons, daarnaast liedjes van Kinderen voor Kinderen, K3 en wat Disney-songs. Populaire muziek dus, maar we hebben ook een heel mooi liedje over de vrede.”

Volgens de coach is zingen in het koor ‘behoorlijk hard werken’. ,,Je moet meerstemmig zingen en dat is best moeilijk. Wat ik de kinderen vooral leer – en dat is het educatieve deel – is ‘niet met de buurman meezingen’. Maar zingen is natuurlijk vooral heel leuk en wat ik de leerlingen écht wil meegeven is het zelfvertrouwen om te zingen. Durf!

,,Ook als is het vals, durf en dan kunnen we daar verder aan werken. Ieder kind mag zijn stem laten horen en kan ook heel het jaar instromen: iedereen is elk moment helemaal welkom.”