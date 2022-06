Column Anne StrikIk lig op mijn rug op een zitzak, midden in een kerk. Het is redelijk donker; de ramen zijn afgeplakt. Om me heen hoor ik gestommel van mensen die ook gaan liggen of zich in een kerkbank plaatsen.

Enigszins vreemd voelt het wel, zo liggend in een kerk. Ik staar naar de koepel, wachtende op wat komen gaat.

Het is 3 juni, de dag waarop we de verjaardag van onze zoon hadden moeten vieren. Nu hij er niet meer is, en niet met een blij koppie zijn cadeaus kan ontvangen, proberen we invulling te geven aan deze dag. De dag waarop hij geboren werd en bij ons kwam.

Aan de ene kant schreeuwt alles in ons onder een deken te willen kruipen en er pas onder vandaan te komen als deze dag voorbij is. Boos op de dood, ik ben het in iedere vezel van mijn lijf. De andere kant is dat we, juist op deze dag, willen stilstaan bij zijn geboorte, de blijdschap dat hij onze zoon is en in ons leven is gekomen.

We zijn in de Noorderkerk in Amsterdam, bij de 360 graden-experience ‘Vincent meets Rembrandt’. Onze zoon was gek op de werken van Vincent van Gogh, maar ook gefascineerd door zijn persoonlijkheid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rembrandt was een goeie tweede als schilder, maar verder leek het hem niet zo’n aardige man. Er mocht van hem dan ook maar één werk aan de kunstmuur in zijn kamer hangen.

Nadat het eerst nog donkerder wordt, gaan de projectoren aan en verandert de kerk in het bewegende toneel van de schilderkunst. Het één na het andere werk van de kunstenaars wordt tot leven gebracht, alsof je ín de schilderijen staat. Totaal overdonderd word ik in het moment meegezogen.

Wanneer op een gegeven moment De Sterrennacht van Van Gogh overal om me heen geprojecteerd is, steek ik mijn hand uit.

Bijna, bíjna kon ik mijn zoon aanraken.

Bijna.