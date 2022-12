Binnenstad Tiel krijgt revolutionair systeem met ondergrondse sponzen voor bomen en planten

Regenwater dat in de Tielse binnenstad neerklettert, wordt vanaf volgend jaar opgevangen in een soort ondergrondse keldertjes. Waarna het in de dagen of zelfs weken erna gedoseerd via een buizenstelsel naar de wortels van de bomen en planten in de straten erboven wordt gepompt.